Трампа умилило желание Клинтон выдвинуть его на Нобелевскую премию

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может «проникнуться симпатией» к бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон после ее заявлений о готовности выдвинуть республиканца на Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One по пути на саммит в штате Аляска.
Что ж, это было очень мило, — сказал Трамп.
Однако Клинтон подчеркнула, что для этого американский лидер должен договориться о мире без территориальных уступок Украины.
Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский является тем, от кого зависит заключение договоренностей.
Также Трамп посоветовал Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Россия обладает большой силой, чем Украина похвастаться не может.
Сам Путин до этого заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. Он указал, что Москва заинтересована в выводе Киева из сложившегося кризиса.