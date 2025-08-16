Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 06:06

Трампа умилило желание Клинтон выдвинуть его на Нобелевскую премию

Хиллари Клинтон Хиллари Клинтон Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может «проникнуться симпатией» к бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон после ее заявлений о готовности выдвинуть республиканца на Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One по пути на саммит в штате Аляска.

Что ж, это было очень мило, — сказал Трамп.

Однако Клинтон подчеркнула, что для этого американский лидер должен договориться о мире без территориальных уступок Украины.

Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский является тем, от кого зависит заключение договоренностей.

Также Трамп посоветовал Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Россия обладает большой силой, чем Украина похвастаться не может.

Сам Путин до этого заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. Он указал, что Москва заинтересована в выводе Киева из сложившегося кризиса.

Дональд Трамп
Хилари Клинтон
Нобелевская премия
США
