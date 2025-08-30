Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором Daily Mail: Билл Клинтон появился в аэропорту с дефибриллятором

Бывшего президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс с медицинским оборудованием, сообщает Daily Mail. По данным издания, у его службы безопасности был при себе портативный монитор и дефибриллятор Propaq MD Air Medical Bag.

79-летний бывший президент Билл Клинтон вновь вызвал опасения по поводу ухудшения своего здоровья после того, как его и [супругу] Хиллари Клинтон заметили выходящими из Хэмптонса с дефибриллятором в руках, — сказано в материале.

Здоровье Клинтона в последние годы вызывает особое внимание, отмечают журналисты. В конце прошлого года его выписали из больницы, где он проходил лечение от гриппа.

Ранее конгрессмен Байрон Доналдс заявил, что экс-вице-президента США Камалу Харрис и супругу бывшего главы государства Джо Байдена Джилл следует вызвать в конгресс для дачи показаний по делу о его возможных когнитивных проблемах. Он подчеркнул, что отвечать должны все представители Белого дома того периода, а также раскритиковал указы о помиловании, подписанные с использованием автоподписи, назвав их незаконными.