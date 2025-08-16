Сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 августа

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» сорвали ротацию личного состава ВСУ и подвоз боеприпасов на правобережье Херсонской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 августа?

Как сообщает ТАСС, расчет 152-миллиметровой артиллерийской установки Д-20 произвел два выстрела и поразил цель по полученным от воздушной разведки координатам.

«Нам пришла команда — к бою. Мы быстро среагировали. Гаубицей Д-20 были произведены два выстрела. Первый пристрелочный, второй попал точно в цель», — сказал номер расчета с позывным Круглый.

Военнослужащий добавил, что его расчет ранее уничтожил пусковую установку РСЗО иностранного производства и скопление пехоты ВСУ.

Уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Центральной группировки войск нанес удар и разрушил украинский опорный пункт на Красноармейском направлении СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ алейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ нанес артиллерийский удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Мощный огневой удар нанес значительные разрушения укрепленным позициям противника, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений», — отметили в ведомстве.

Поразили блиндажи и пехоту ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили украинские блиндажи с военнослужащими на Южно-Донецком направлении СВО, рассказали в Минобороны России.

«Военнослужащие группировки „Восток“ уничтожили блиндажи противника на Южно-Донецком направлении. В ходе воздушной разведки оператор беспилотника выявил тыловой район, в котором размещались украинские боевики. По полученным координатам расчеты ствольной артиллерии нанесли точный удар, поразив все цели», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Разнесли американскую гаубицу М777 ВСУ

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в районе города Константиновка ДНР, рассказали в Минобороны России.

«В ходе боевой работы на Константиновском направлении артиллерийский расчет 152-мм гаубицы „Мста-Б“ 27-го гвардейского артиллерийского полка получил координаты очередной цели — 155-мм гаубицы М777 производства США. <…> Объективный контроль подтвердил ликвидацию орудия и расчета, а значит, огневая поддержка врага на этом участке лишилась еще одного ствола», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что подобная работа ведется по всей линии боевого соприкосновения. Артиллеристы тщательно выбивают расчеты противника, стремясь до нуля снизить огневое воздействие на наступающих штурмовиков российской армии.

«Расчеты БПЛА передали координаты гаубицы М777 противника. Расчет быстро отработал, и гаубица была уничтожена», — сказал после выполнения огневой задачи номер расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Витязь.

