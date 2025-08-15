Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:30

Жарим кабадраники — дешево, сердито и очень вкусно. Завтрак за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабадраники: хрустящий гибрид драников и кабачковых оладий. Этот летний хит сочетает сытность картофельных драников с сочностью кабачков. Аппетитная корочка, нежная серединка и свежий вкус — идеальный гарнир или самостоятельное блюдо!

Рецепт:

Натрите на средней терке 500 г молодого кабачка (со шкуркой) и 500 г картофеля. Добавьте мелко натертую луковицу. Важно! Посолите массу, оставьте на 7 минут, затем сильно отожмите сок руками — это залог хруста.

В овощи вбейте 2 яйца, добавьте рубленую зелень, 2 измельченных зубчика чеснока, перец. Аккуратно вмешайте 2 ст. л. муки. Не готовьте тесто заранее!

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте ложкой тонкие оладьи. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые кабадраники выложите на бумажное полотенце.

Секреты шефа:

  • Используйте только молодые кабачки с нежной кожурой.

  • Масло должно быть хорошо разогрето, иначе оладьи впитают жир.

  • Подавайте со сметаной и зеленым луком.

Калорийность: ~130 ккал/100 г. Дети обожают их хруст, а взрослые — легкую текстуру. Готовьте сразу двойную порцию — исчезают мгновенно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
драники
оладьи
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.