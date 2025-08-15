Жарим кабадраники — дешево, сердито и очень вкусно. Завтрак за 10 минут!

Кабадраники: хрустящий гибрид драников и кабачковых оладий. Этот летний хит сочетает сытность картофельных драников с сочностью кабачков. Аппетитная корочка, нежная серединка и свежий вкус — идеальный гарнир или самостоятельное блюдо!

Рецепт:

Натрите на средней терке 500 г молодого кабачка (со шкуркой) и 500 г картофеля. Добавьте мелко натертую луковицу. Важно! Посолите массу, оставьте на 7 минут, затем сильно отожмите сок руками — это залог хруста.

В овощи вбейте 2 яйца, добавьте рубленую зелень, 2 измельченных зубчика чеснока, перец. Аккуратно вмешайте 2 ст. л. муки. Не готовьте тесто заранее!

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте ложкой тонкие оладьи. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые кабадраники выложите на бумажное полотенце.

Секреты шефа:

Используйте только молодые кабачки с нежной кожурой.

Масло должно быть хорошо разогрето, иначе оладьи впитают жир.

Подавайте со сметаной и зеленым луком.

Калорийность: ~130 ккал/100 г. Дети обожают их хруст, а взрослые — легкую текстуру. Готовьте сразу двойную порцию — исчезают мгновенно!

