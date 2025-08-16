Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 августа

В ночь на 16 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района получил ранения в результате атаки ВСУ. По его словам, мужчине оказали медицинскую помощь.

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу», — написал Слюсарь.

Губернатор добавил, что силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе. Он уточнил, что, по данным Минобороны России, до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО с 22:55 до 00:15 ликвидировали четыре дрона ВСУ в небе над Ростовской областью.

«С 22:55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Также ночью в субботу ночная атака беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону Невинномысска была отражена силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, жертв и разрушений удалось избежать.

На месте падения дронов возникло возгорание сухой травы, с которым оперативно справились сотрудники МЧС. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории и завершают работы по нейтрализации обломков беспилотников.

В Ставропольском крае продолжает действовать режим «беспилотной опасности», введенный в 01:31 по московскому времени. Власти призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ в российских регионах за ночь с 14 на 15 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 15 августа подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников. По его словам, воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

До этого сообщалось, что в воздушном пространстве Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА. По предварительной информации, налет дронов не привел к человеческим жертвам и разрушениям.

В городе Балтийске Калининградской области сработала система противовоздушной обороны, сообщили Telegram-каналы. Местные жители рассказали, что слышали взрывы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По сообщению Telegram-каналов, в городе проходили учения. В частности, военные могли отрабатывать нанесение условного ракетного удара, уточнили журналисты.

Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Запорожской области на машину, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, при тушении пожара получил повреждения автомобиль МЧС, среди личного состава пострадавших нет.

«Ранения получили мужчина 1979 года рождения — протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья. Их жизни ничего не угрожает», — написал он.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости

Трамп призвал Зеленского пойти на сделку и признать потери: что он сказал

В-2 Spirit и F-22: чем интересны пролетевшие над Путиным и Трампом самолеты