Изгнание из театра, переломы, больное сердце: как живет Борис Щербаков

Актер Борис Щербаков в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. После операции на тазобедренном суставе у него произошел сбой в работе сердца. Врачам удалось стабилизировать его состояние, он находился в реанимации. Как живет Борис Щербаков, что происходит с его здоровьем — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Борисом Щербаковым, почему он оказался в реанимации

Борис Щербаков попал в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, он находится в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Mash. По информации журналистов, врачи предлагают ему провести имплантацию электрокардиостимулятора, но Борис Васильевич пока отказывается.

Проблемы с тазобедренным суставом у актера начались еще 24 июля. Щербаков неудачно упал на даче на бедро, его госпитализировали с ушибом и выписали через два дня. 11 августа актер упал на то же бедро, он поскользнулся на мокром кафельном полу на балконе. На этот раз понадобилась замена тазобедренного сустава эндопротезом, артисту сделали операцию. Это подтвердила его жена Татьяна Бронзова, она попросила журналистов не мучить ее расспросами о здоровье мужа.

После операции у актера стало плохо с сердцем, он потерял сознание, но врачи его стабилизировали.

Борис Щербаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем еще болел народный артист

Борис Щербаков и до этого получал серьезные переломы. В начале декабря 2024 года он потерял сознание и упал в подъезде своего дома. У него диагностировали перелом лицевой кости, черепа и сотрясение головного мозга. Артисту провели операцию на челюсти, зафиксировали поврежденные кости спицей. 24 декабря его выписали из больницы, и он в начале января 2025 года приступил к работе.

Жена артиста объяснила произошедшее тем, что Борису Васильевичу в последнее время не везет, и сравнила его с чеховским героем Епиходовым, которого в пьесе называли «33 несчастья».

В пандемию Щербаков тяжело переболел ковидом, справиться с болезнью помогла прививка. Но коронавирус имел последствия: в 2023 году Щербакову поставили диагноз «хронический бронхит», его госпитализировали прямо со спектакля «Свободная пара». Позже у Щербакова была плановая операция по удалению почки. Telegram-каналы писали об онкологии у артиста, но его супруга это опровергла.

«Боря действительно болел, но это было несколько лет назад. Ему удалили почку, с тех пор прошло года три. У него был очень хороший хирург, все было сделано вовремя, через маленький разрез. Операцию он перенес легко. Мы уже забыли про это. Конечно, он наблюдается у врачей. Но никакой длительной реабилитации не было», — сообщила Бронзова KP.RU.

В августе 2024 года актер попал в кардиологическое отделение. 10 сентября Щербаков вновь вызвал скорую помощь и попал в реанимацию. У актера случился сердечный приступ, его состояние медики связывали со злоупотреблением курением.

Борис Щербаков и его супруга актриса, сценарист Татьяна Бронзова Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»

Чем сейчас занимается актер Щербаков

Борис Щербаков больше 30 лет был звездой МХАТа. Художественный руководитель театра Олег Ефремов считал его одним из своих лучших артистов. После того как на смену Ефремову пришел Олег Табаков, отношение к актеру изменилось в худшую сторону. По его собственным словам, его «ушли» из театра, не стали продлевать с ним контракт.

Борис Щербаков переключился на антрепризные спектакли. В этом году его можно увидеть в спектакле «Свободная пара» вместе с актрисой Марией Ароновой.

Актер принимает участие в различных культурных мероприятиях. В июне он выступал на литературно-поэтическом фестивале «Проект: ПОЭТ», который прошел в усадьбе Вяземы и был посвящен дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Актер продолжает сниматься в кино. В 2024 году вышел фильм «Федя. Народный футболист», где он сыграл главную роль. На 2025 год запланирован выход сериала «Загляни ему в голову — 2», где Щербаков играет генерала в отставке Горюнова. В 2026 году выйдет фильм «Красавица» режиссера Антона Богданова, в котором также сыграет Щербаков.

Читайте также:

Болеет, молится о бойцах СВО: как живет Екатерина Васильева в монастыре

Ушла от нас навсегда: что стало с русской Мерил Стрип, актрисой Васильевой

Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»