12 августа 2025 в 11:39

«Не надо мучить»: жена Щербакова вышла на связь после госпитализации актера

Жена Щербакова заявила, что актеру предстоит операция после перелома шейки бедра

Борис Щербаков Борис Щербаков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Народному артисту России Борису Щербакову предстоит операция после неудачного падения, заявила NEWS.ru его супруга актриса Татьяна Бронзова. По ее словам, актер сломал шейку бедра.

Пока ничего сказать не могу. Сегодня делают операцию. Он сломал шейку бедра, упал. Больше ничего сказать не могу. Как он себя чувствует, наверное, только хирург может сказать. Извините, я нервничаю, не надо меня мучить, — ответила Бронзова.

Ранее появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом сообщалось, что в декабре Щербаков уже попадал в больницу.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что певец Александр Розенбаум может лишиться голоса, если не бросит курить. По его данным, в начале августа артиста госпитализировали с инфекционным заболеванием легких, у него наблюдались кашель и повышенная температура тела. Источник писал, что сейчас Розенбаум находится под присмотром врачей.

Борис Щербаков
актеры
артисты
госпитализации
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
