«Не надо мучить»: жена Щербакова вышла на связь после госпитализации актера Жена Щербакова заявила, что актеру предстоит операция после перелома шейки бедра

Народному артисту России Борису Щербакову предстоит операция после неудачного падения, заявила NEWS.ru его супруга актриса Татьяна Бронзова. По ее словам, актер сломал шейку бедра.

Пока ничего сказать не могу. Сегодня делают операцию. Он сломал шейку бедра, упал. Больше ничего сказать не могу. Как он себя чувствует, наверное, только хирург может сказать. Извините, я нервничаю, не надо меня мучить, — ответила Бронзова.

Ранее появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом сообщалось, что в декабре Щербаков уже попадал в больницу.

