Mash: Борис Щербаков потерял сознание после операции

Народный артист России Борис Щербаков столкнулся с осложнениями после операции — у него произошел сбой в работе сердца, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишет источник, пульс актера упал до критически низких значений, что стало причиной потери сознания. Медики стабилизировали состояние артиста.

На днях его экстренно прооперировали — Щербаков дважды неудачно упал за последние 2,5 недели, а затем врачи обнаружили у него перелом. Сначала артист упал 24 июля на даче — его госпитализировали, но выписали из больницы через два дня, а 11 августа он упал дома на то же бедро. 75-летнему актеру заменили тазобедренный сустав эндопротезом. Информацию подтвердила его супруга Татьяна Бронзова.

До этого Mash сообщал, что певец Александр Розенбаум может лишиться голоса, если не бросит курить. В начале августа артиста госпитализировали с инфекционным заболеванием легких, у него наблюдались кашель и повышенная температура тела. Сейчас Розенбаум находится под присмотром врачей. Однако продюсер певца Белла Купсина опровергла слухи о его госпитализации.