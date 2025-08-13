Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:17

Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений

Артиста Щербакова срочно прооперировали после двух падений и перелома

Борис Щербаков Борис Щербаков Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Народного артиста Бориса Щербакова экстренно прооперировали, передает Telegram-канал Mash. Он дважды неудачно упал за последние 2,5 недели, а затем врачи обнаружили у него перелом.

По данным авторов канала, 75-летнему актеру заменили тазобедренный сустав эндопротезом. Сначала артист упал 24 июля на даче — его госпитализировали, но выписали из больницы через два дня. Щербакова мучали сильные боли, он ходил на костылях. А 11 августа он упал дома на то же бедро.

В итоге медики диагностировали актеру перелом шейки бедренной кости со смещением. Операция по установке протеза прошла в штатном режиме, теперь Щербакову предстоит восстановление и реабилитация, добавили на канале.

Перелом у актера также подтвердила его супруга Татьяна Бронзова. Она чувствовала себя взволнованной накануне операции мужа.

Ранее появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом сообщалось, что в декабре артист уже попадал в больницу.

Борис Щербаков
переломы
операции
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.