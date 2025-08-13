Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений Артиста Щербакова срочно прооперировали после двух падений и перелома

Народного артиста Бориса Щербакова экстренно прооперировали, передает Telegram-канал Mash. Он дважды неудачно упал за последние 2,5 недели, а затем врачи обнаружили у него перелом.

По данным авторов канала, 75-летнему актеру заменили тазобедренный сустав эндопротезом. Сначала артист упал 24 июля на даче — его госпитализировали, но выписали из больницы через два дня. Щербакова мучали сильные боли, он ходил на костылях. А 11 августа он упал дома на то же бедро.

В итоге медики диагностировали актеру перелом шейки бедренной кости со смещением. Операция по установке протеза прошла в штатном режиме, теперь Щербакову предстоит восстановление и реабилитация, добавили на канале.

Перелом у актера также подтвердила его супруга Татьяна Бронзова. Она чувствовала себя взволнованной накануне операции мужа.

Ранее появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом сообщалось, что в декабре артист уже попадал в больницу.