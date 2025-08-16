Российский боец ММА уступил британцу звание чемпиона Мирового тура PFL

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российский боец MMA Гаджи Рабаданов проиграл британцу Альфи Дэвису в финальном поединке Мирового тура Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе, сообщили организаторы соревнований. Бой, состоявшийся в ночь на 16 августа в американском городе Шарлотт, продлился пять раундов.

Альфи Дэвис побеждает Гаджи Рабаданова единогласным решением судей и завоевывает титул чемпиона мира по версии PFL в легком весе на турнире 2025 года, — говорится в сообщении.

В прошлом году Рабаданов уже выигрывал Гран-при и главный приз в $1 млн (около 80 млн рублей), нокаутировав в финале опытного бойца Брента Примуса. Бой с Дэвисом должен был стать для россиянина последней преградой к историческому достижению — второй победе в Гран-при подряд.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что величайшим спортсменом Земли за последние 100 лет является бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мохаммед Али. Он назвал легендарного боксера настоящим примером для подражания.

До этого стало известно, что российский боец ММА Шарабутдин Магомедов был госпитализирован после боя с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC в Абу-Даби. У спортсмена диагностировали перелом носа, из-за которого он не смог принять участие в пресс-конференции после поединка.

