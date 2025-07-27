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27 июля 2025 в 10:12

Боец Шара Буллет попал в больницу после турнира в Абу-Даби

Магомедов получил перелом носа и оказался в больнице после боя на турнире UFC

Шарабутдин Магомедов Шарабутдин Магомедов Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) был госпитализирован после боя с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC в Абу-Даби, сообщает RedCorner MMA в Instagram (деятельность в РФ запрещена). У спортсмена диагностирован перелом носа, из-за которого он не смог принять участие в пресс-конференции после поединка.

Бой прошел в рамках основного карда турнира и завершился победой Магомедова единогласным решением судей. Это 16-я победа россиянина в профессиональной карьере при одном поражении. Баррио в свою очередь потерпел 11-е поражение за свою карьеру.

Ранее российский боец Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби. В результате бывший временный чемпион UFC в легчайшем весе поднялся на третью строчку рейтинга своей весовой категории. Теперь в его активе 19 побед и пять поражений. Для 35-летнего Макги это третье поражение в карьере, а в его активе остается 10 побед.

До этого на турнире UAE Warriors в Абу-Даби украинский боец Кирилл Горобец вышел на ринг под песню «Перемен» Виктора Цоя. Тем не менее он проиграл своему казахстанскому сопернику Магомеду Кабардиеву в трехраундовом бою в промежуточном весе. Для 31-летнего Горобца это поражение стало четвертым в профессиональной карьере, в то время как он одержал 12 побед.

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