Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 04:22

Россиянин одержал безоговорочную победу над соперником на турнире UFC

Россиянин Ян победил американца Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Петр Ян Петр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Петр Ян победил американца Маркуса Макги в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Уточняется, что судьи проголосовали за это решение единогласно.

Ян, как известно, одержал за свою профессиональную карьеру 19 побед и имел пять поражений, он владел временным титулом UFC в легчайшем весе с октября 2021 года по апрель 2022-го и занимает третье место в рейтинге в своей весовой категории. На счету 35-летнего Макги 10 побед и два поражения.

Ранее российский боец Муслим Салихов победил бразильца Карлоса Леала на турнире UFC Fight Night в Абу‑Даби. Уже на первой минуте боя, спустя 42 секунды, 41-летний спортсмен оформил яркий нокаут. Эта победа стала 22-й в 27 боях в профессиональной карьере Салихова, кроме того, он — самый титулованный ушу-саньдист мира, единственный, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», при этом не являясь китайцем.

До этого выяснилось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс посетил Москву 26 июля как почетный гость турнира кулачной лиги IBA Bare Knuckle в столице России. Спортсмен отметил, что рад прилететь в РФ.

UFC
поединки
спортсмены
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине
В Армении запланировали демонтаж и перенос памятника участникам ВОВ
Клубника — все. Что посадить на грядке после нее? Советы садоводов
Российский военный нашел способ быстро остановить бронегруппу ВСУ
Опубликованы кадры с соревнований, где умер московский пловец
Работу двух российских аэропортов подкорректировали
Стало известно, зачем Стармер встретился с Трампом
Россиянин одержал безоговорочную победу над соперником на турнире UFC
Экономист назвал выгодный для России курс рубля к доллару
ЦАХАЛ забросала сектор Газа мукой и сахаром
Пассажирский самолет вспыхнул в международном аэропорту
Посетитель супермаркета устроил кровавую бойню, ранив 11 человек
Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при одном условии
В США раскрыли, чего стоила Зеленскому выходка с НАБУ
Удар током зацепера остановил «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву
ВСУ провалили попытку атаки на Смоленскую область
Одно действие Зеленского привело Великобританию в бешенство
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций
Водителя зажало в салоне после ДТП в центре Москвы
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.