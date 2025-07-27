Россиянин одержал безоговорочную победу над соперником на турнире UFC Россиянин Ян победил американца Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Петр Ян победил американца Маркуса Макги в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Уточняется, что судьи проголосовали за это решение единогласно.

Ян, как известно, одержал за свою профессиональную карьеру 19 побед и имел пять поражений, он владел временным титулом UFC в легчайшем весе с октября 2021 года по апрель 2022-го и занимает третье место в рейтинге в своей весовой категории. На счету 35-летнего Макги 10 побед и два поражения.

Ранее российский боец Муслим Салихов победил бразильца Карлоса Леала на турнире UFC Fight Night в Абу‑Даби. Уже на первой минуте боя, спустя 42 секунды, 41-летний спортсмен оформил яркий нокаут. Эта победа стала 22-й в 27 боях в профессиональной карьере Салихова, кроме того, он — самый титулованный ушу-саньдист мира, единственный, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», при этом не являясь китайцем.

До этого выяснилось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс посетил Москву 26 июля как почетный гость турнира кулачной лиги IBA Bare Knuckle в столице России. Спортсмен отметил, что рад прилететь в РФ.