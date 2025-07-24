Легенда UFC прилетит в Москву на турнир по боям на голых кулаках

Легенда UFC прилетит в Москву на турнир по боям на голых кулаках Экс-чемпион UFC Джонс прилетит в Москву на турнир по боям на голых кулаках

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс прилетит в Москву 26 июля и станет почетным гостем турнира в столице России, заявили NEWS.ru в пресс-службе IBA Bare Knuckle. Он отметил, что будет рад прилететь в РФ.

IBA Bare knuckle это невероятный продукт, и буду рад посетить Москву чтобы встретиться с фанатами, — сказал Джонс.

Первый международный турнир кулачной лиги IBA BARE KNUCKLE пройдет 26 июля в Москве. Первым поединком станет противостояние Эмиля Новрузова и Самата Абдырахманова.

Ранее первые два поединка на голых кулаках прошли в Турции в рамках нового проекта IBA Bare Knuckle. В 2026 году запланировано проведение первого чемпионата мира по кулачным боям. Главным событием турнира в Стамбуле стали бои Мурата Казгана, победившего Уилла Чоупа единогласным решением судей, и Михаила Коханчика, который оказался сильнее Эльнура Сулейманова. Проект IBA Bare Knuckle получил поддержку со стороны национальных и международных федераций. В Европе, Азии, Африке, Америке и на Ближнем Востоке формируются континентальные и национальные представительства по боям на голых кулаках.