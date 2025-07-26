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26 июля 2025 в 23:47

«Король кунг-фу» из РФ нокаутировал соперника на первой минуте турнира UFC

Салихов за 42 секунды отправил в нокаут бразильца Леала на турнире UFC

Муслим Салихов Муслим Салихов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец Муслим Салихов победил бразильца Карлоса Леала на турнире UFC Fight Night в Абу‑Даби (ОАЭ). Уточняется, что уже на первой минуте боя 41-летний спортсмен оформил яркий нокаут.

Эта победа стала 22-й в 27 боях в профессиональной карьере Салихова, кроме того, он — самый титулованный ушу-саньдист мира, единственный, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», при этом не являясь китайцем. У 31-летнего Леала тем временем 22 победы в 29 боях.

Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс посетил Москву 26 июля как почетный гость турнира кулачной лиги IBA Bare Knuckle в столице России. Спортсмен отметил, что рад прилететь в РФ.

Первые два поединка на голых кулаках прошли в Турции в рамках нового проекта IBA Bare Knuckle. В 2026 году запланировано проведение первого чемпионата мира по кулачным боям. Главным событием турнира в Стамбуле стали бои Мурата Казгана, победившего Уилла Чоупа единогласным решением судей, и Михаила Коханчика, который оказался сильнее Эльнура Сулейманова.

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