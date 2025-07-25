Украинский боец MMA вышел на бой под легендарный советских хит

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на поединок под песню «Перемен» рок-музыканта Виктора Цоя на турнире UAE Warriors, передает «Матч ТВ». Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби.
В ходе трехраундного боя в промежуточном весе (75 кг) украинец проиграл казахстанскому борцу Магомеду Кабардиеву по единогласному решению судей. Всего на счету 31-летнего Горобца 12 побед и четыре поражения.
Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев лишился временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титула IBA.PRO во втором полулегком весе. Он проиграл британцу Джеймсу Диккенсу на турнире Международной ассоциации бокса (IBA), который прошел в Стамбуле.
До этого сообщалось, что боец ММА Александр Емельяненко, который перенес операцию на позвоночнике, не вернется к единоборствам после окончательного восстановления. Сейчас он успешно проходит курс реабилитации в Ингушетии и уже самостоятельно передвигается. Емельяненко сможет полностью восстановиться в ближайшее время.