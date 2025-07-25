Украинский боец MMA вышел на бой под легендарный советских хит Украинский боец ММА Горобец вышел на поединок под песню Цоя «Перемен»

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на поединок под песню «Перемен» рок-музыканта Виктора Цоя на турнире UAE Warriors, передает «Матч ТВ». Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби.

В ходе трехраундного боя в промежуточном весе (75 кг) украинец проиграл казахстанскому борцу Магомеду Кабардиеву по единогласному решению судей. Всего на счету 31-летнего Горобца 12 побед и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев лишился временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титула IBA.PRO во втором полулегком весе. Он проиграл британцу Джеймсу Диккенсу на турнире Международной ассоциации бокса (IBA), который прошел в Стамбуле.

До этого сообщалось, что боец ММА Александр Емельяненко, который перенес операцию на позвоночнике, не вернется к единоборствам после окончательного восстановления. Сейчас он успешно проходит курс реабилитации в Ингушетии и уже самостоятельно передвигается. Емельяненко сможет полностью восстановиться в ближайшее время.