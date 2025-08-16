Украинское руководство решило усилить группировку ВСУ на Донецком направлении, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что соответствующие планы были приняты на заседании ставки Верховного главнокомандующего 15 августа. Особое внимание будет уделено району Доброполья, где, по словам руководителя, отмечен прорыв ВС России.

Фронт, в том числе, покровское направление, <... > направление Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений на Донеччине, — сказал Зеленский.

Ранее американский президент Дональд Трамп рекомендовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность мирного соглашения с Россией. Он отметил существенное превосходство Москвы в военной силе по сравнению с Киевом.

До этого стало известно, что украинский лидер выражал серьезную обеспокоенность в связи с переговорами между Трампом и Владимиром Путиным. Основные опасения Зеленского, как писали СМИ, были связаны с возможными уступками со стороны американской администрации и отсутствием представителей Украины на переговорах.