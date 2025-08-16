Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 00:13

«Две причины»: Зеленский пришел в ужас из-за встречи на Аляске

The Hill: Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа на Аляске

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета The Hill. Уточняется, что у него есть для этого две причины: опасение, что глава Белого дома пойдет на уступки, и тот факт, что Киев не является стороной переговоров, непосредственно касающихся страны.

У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдет на уступки, и более широкая, согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на ее будущее, — сказано в публикации.

До этого профессор МГИМО Дмитрий Саймс информировал, что Зеленский рискует лишиться власти в результате саммита лидеров России и США. По его словам, исход ситуации во многом определит позиция европейских лидеров и их готовность поддерживать Украину без участия Трампа. Эксперт отметил, что при охлаждении отношений с Вашингтоном отстранение Зеленского может инициировать украинская политическая элита.

Тем временем Зеленский перед саммитом на Аляске выразил мнение, что пришло время завершить вооруженный конфликт. Он понадеялся, что США окажут поддержку в этом вопросе, и соответствующие шаги должны быть предприняты Россией. Зеленский также написал о готовности к продуктивной работе.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Аляска
