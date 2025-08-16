Тысячи россиян остались без света из-за аварии на электросетях В Приморье и Хабаровском крае произошло масштабное отключение электричества

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Приморском и Хабаровском краях, сообщает портал Vl.ru. По его информации, свет отключился во Владивостоке и Артеме. Кроме того, электричество частично пропало в Уссурийске, Лесозаводске, Находке, Партизанске и Большом Камне.

Как объяснили в Муниципальном центре управления Владивостока, авария произошла на воздушной линии 500 кВ «Бурейская ГЭС — Хабаровская‑1». Специалисты уже приступили к восстановлению подачи питания.

Было временно прекращено электроснабжение ряда потребителей в Приморском и Хабаровском краях. В настоящее время идет восстановление энергоснабжения потребителей, — говорится в сообщении.

