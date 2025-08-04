Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 00:02

Тысячи домов в Австралии оказались без света из-за рекордного слоя снега

Reuters: в городах на востоке Австралии выпал рекордный слой снега

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters. Журналисты отметили, что в тысячах домов отключили электричество.

Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов, — пишет агентство.

Авторы материала указали, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, чего не происходило с середины 1980-х годов.

Ранее мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходил до колен, а по трассе передвигалась лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждали о возможной эвакуации. В Дефановке за ночь уровень воды в реке Дефани поднялся на 65 сантиметров, в Тенгинке — на 18.

Также мощный смерч обрушился на краснодарское село Агой. На кадрах видно, как ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути — он поднял в воздух катамаран и пронес его несколько метров. Также потоком воды был уничтожен автомобильный мост.

Австралия
снегопады
катаклизмы
электричество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.