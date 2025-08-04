Тысячи домов в Австралии оказались без света из-за рекордного слоя снега Reuters: в городах на востоке Австралии выпал рекордный слой снега

Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters. Журналисты отметили, что в тысячах домов отключили электричество.

Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов, — пишет агентство.

Авторы материала указали, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, чего не происходило с середины 1980-х годов.

Ранее мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходил до колен, а по трассе передвигалась лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждали о возможной эвакуации. В Дефановке за ночь уровень воды в реке Дефани поднялся на 65 сантиметров, в Тенгинке — на 18.

Также мощный смерч обрушился на краснодарское село Агой. На кадрах видно, как ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути — он поднял в воздух катамаран и пронес его несколько метров. Также потоком воды был уничтожен автомобильный мост.