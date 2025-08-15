Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 14:17

Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск

Хинштейн показал поврежденные многоэтажки после ударов ВСУ по Курску

Фото: Евгений Сухоруков/ РИА Новости

Врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале показал видео с последствиями ночной атаки ВСУ на Курск. Глава региона отметил, что профильные службы занимаются устранением последствий удара.

Службы занимаются устранением последствий: организован разбор завалов, вывоз мусора. Комиссия проводит обследование, оценивают масштаб и характер повреждений, — написал Хинштейн.

Глава региона уточнил, что по внешним признакам дом можно восстановить. Но этот вопрос будет решен только после осмотра здания специалистами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курске украинский беспилотник совершил атаку на многоэтажный жилой дом. В результате, проинформировали источники и местные жители, на объекте вспыхнул сильный пожар. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Позже Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на четырех этажах дома начался пожар. По его информации, погибла женщина, 12 человек пострадали. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Власти региона объявили о системе компенсаций для пострадавших граждан. За частичную утрату имущества они получат по 75 тысяч рублей, за полную — 150 тысяч рублей. Дополнительно 195 тысяч рублей — новая региональная выплата для полностью лишившихся имущества.

Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
разрушения
