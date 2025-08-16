Ключевской вулкан на Камчатке снова выбросил пепел

Новый выброс пепла зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) в Камчатском крае, сообщает управление МЧС России по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. Уточняется, что высота пепельного столба достигает 6,5 километра.

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6500 метров. Это произошло днем 16 августа. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря, — говорится в публикации.

Специалисты не исключают возможности выпадения вулканического пепла при изменении направления ветра в нескольких населенных пунктах. Речь идет о поселках Усть-Камчатск и Ключи, а также о селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Накануне, 15 августа, произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около 11 тысяч метров над уровнем моря. В Сети также появились кадры извержения, снятые специалистами Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.