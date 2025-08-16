Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 07:50

Фигуранта дела о падении с ТЭЦ-2 во Владивостоке отправили под арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд отправил второго фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. По его словам, он продлится почти два месяца.

С учетом позиции прокурора суд избрал второму фигуранту — начальнику строительно-монтажного участка — меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, — отметил собеседник агентства.

До этого пресс-служба прокуратуры Приморского края информировала, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. По данным ведомства, на место с проверкой выезжал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

Следствие установило, что при проведении работ по демонтажу стены дымовой трубы на высоте более 22 метров обрушилась кирпичная кладка, в результате чего трое рабочих погибли. Еще двоим оказана медицинская помощь, один из них находится в реанимационном отделении.

Причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке начальника и прораба уже задержали по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с утратой права занимать определенные должности.

