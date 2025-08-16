Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:41

В Госдепе оценили перспективу оттепели между Россией и США после Аляски

Рубио заявил, что России и США предстоит пройти долгий путь

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

Москве и Вашингтону предстоит пройти долгий путь, но на саммите на Аляске был достигнут определенный прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии Первому каналу. Отвечая на вопрос о влиянии переговоров на урегулирование ситуации на Украине, он подчеркнул, что именно ради этого стороны и встретились.

Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса, — отметил Рубио.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь допустил, что Путин и Трамп могут встретиться повторно после переговоров на Аляске. По его словам, главы государств — очень умные люди, которые добиваются собственных целей. Парламентарий отметил, что первая встреча лидеров обычно носит ознакомительный характер, а конкретные договоренности достигаются в ходе последующих переговоров.

Марко Рубио
США
Россия
Украина
переговоры
Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.