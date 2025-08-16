В Госдепе оценили перспективу оттепели между Россией и США после Аляски

В Госдепе оценили перспективу оттепели между Россией и США после Аляски Рубио заявил, что России и США предстоит пройти долгий путь

Москве и Вашингтону предстоит пройти долгий путь, но на саммите на Аляске был достигнут определенный прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии Первому каналу. Отвечая на вопрос о влиянии переговоров на урегулирование ситуации на Украине, он подчеркнул, что именно ради этого стороны и встретились.

Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса, — отметил Рубио.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь допустил, что Путин и Трамп могут встретиться повторно после переговоров на Аляске. По его словам, главы государств — очень умные люди, которые добиваются собственных целей. Парламентарий отметил, что первая встреча лидеров обычно носит ознакомительный характер, а конкретные договоренности достигаются в ходе последующих переговоров.