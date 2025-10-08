Россиян предупредили о неочевидной опасности меда

Неправильное употребление меда может привести к набору веса, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. По ее словам, этот продукт также является сильным аллергеном.

Вред меда проявляется при неправильном употреблении. Как и сахар, он резко повышает уровень глюкозы в крови, поэтому при инсулинорезистентности и диабете его стоит избегать. Высокая калорийность способствует набору веса при избыточном потреблении. Главный риск — мед сильный аллерген, особенно если это некачественный или фальсифицированный продукт, — пояснила Попова.

Она отметила, что несмотря на риски, мед является ценным суперфудом, а не просто подсластителем, в отличие от рафинированного сахара. По словам специалиста, его польза раскрывается благодаря сложному составу, включающему ферменты, витамины и минералы.

Мед, в отличие от сахара, — ценный суперфуд, а не просто подсластитель. Помимо глюкозы и фруктозы, он содержит ферменты, минералы и органические кислоты. Благодаря этому продукт обладает доказанными антибактериальными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Его польза раскрывается при умеренном употреблении: до одной-двух чайных ложек в день качественного меда в рамках сбалансированного рациона. Не стоит считать его ПП-конфетой и бездумно заменять им другие сладости, — резюмировала Попова.

Ранее клинический фармаколог Олег Талибов заявил, что утверждения о пользе меда по сравнению с сахаром являются «полной бредятиной». По его словам, мед идентичен по составу и представляет собой лишь «частично переработанный» продукт. Поэтому, как отметил специалист, замена сахара медом не принесет пользы и, более того, может вызвать вздутие живота.