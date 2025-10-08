Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:00

Россиян предупредили о неочевидной опасности меда

Нутрициолог Попова: неправильное употребление меда может привести к набору веса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неправильное употребление меда может привести к набору веса, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. По ее словам, этот продукт также является сильным аллергеном.

Вред меда проявляется при неправильном употреблении. Как и сахар, он резко повышает уровень глюкозы в крови, поэтому при инсулинорезистентности и диабете его стоит избегать. Высокая калорийность способствует набору веса при избыточном потреблении. Главный риск — мед сильный аллерген, особенно если это некачественный или фальсифицированный продукт, — пояснила Попова.

Она отметила, что несмотря на риски, мед является ценным суперфудом, а не просто подсластителем, в отличие от рафинированного сахара. По словам специалиста, его польза раскрывается благодаря сложному составу, включающему ферменты, витамины и минералы.

Мед, в отличие от сахара, — ценный суперфуд, а не просто подсластитель. Помимо глюкозы и фруктозы, он содержит ферменты, минералы и органические кислоты. Благодаря этому продукт обладает доказанными антибактериальными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Его польза раскрывается при умеренном употреблении: до одной-двух чайных ложек в день качественного меда в рамках сбалансированного рациона. Не стоит считать его ПП-конфетой и бездумно заменять им другие сладости, — резюмировала Попова.

Ранее клинический фармаколог Олег Талибов заявил, что утверждения о пользе меда по сравнению с сахаром являются «полной бредятиной». По его словам, мед идентичен по составу и представляет собой лишь «частично переработанный» продукт. Поэтому, как отметил специалист, замена сахара медом не принесет пользы и, более того, может вызвать вздутие живота.

сахар
нутрициологи
витамины
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.