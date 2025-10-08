Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 05:57

«Путь к неограниченной войне»: Пушков назвал итог поставок Tomahawk Киеву

Пушков: поставки Tomahawk Киеву приведут к неограниченной ракетной войне с РФ

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Западе обсуждается вопрос передачи крылатых ракет Tomahawk только как политическое решение, написал в Telegram-канале сенатор РФ Алексей Пушков. Но существует другой важный контекст в виде последствия таких поставок, подчеркнул политик.

Пушков также заинтересовался вопросом, с каких военных кораблей и морских платформ их будут запускать: американских или европейских. Также непонятно, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими.

По мнению сенатора, бойцы Вооруженных сил Украины на это неспособны. Ему также хотелось бы знать, какие цели будут поражать ракеты с дальностью 2,5 тыс. километров и чего президент США Дональд Трамп хочет в итоге добиться.

Пока решение предоставить Украине Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход, — резюмировал Пушков.

Ранее Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

