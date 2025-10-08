Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега

Зима неумолимо приближается, и перед водителями встает вопрос, когда менять летние покрышки на зимние. Нужно ли ставить шины, если ожидается теплая зима, как сэкономить на покупке, что делать, если стали выпадать шипы, — в материале NEWS.ru.

Почему важно менять шины осенью

Каждый год с наступлением первых заморозков количество ДТП на российских дорогах резко увеличивается. Наступает так называемый день жестянщика. Значительная часть аварий связана с тем, что водители не меняют летнюю резину на зимнюю или используют изношенные покрышки.

Чтобы «переобуть» машину, необязательно ждать момента, когда дороги покроются снегом. Зимние шины можно и нужно ставить заранее, то есть до выпадения осадков.

По словам производителей шин, уже при температуре ниже +3–5 градусов летние покрышки начинают терять эластичность, их резиновая смесь дубеет, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой и увеличению тормозного пути. Если на дороге появился снег или лед, то зимние шины вообще незаменимы — на летних машина может оказаться полностью неуправляемой даже на небольших скоростях.

Когда менять шины: погодные условия и буква закона

Существует два подхода к замене шин: юридический и логический. Согласно законодательству, зимой (в декабре, январе и феврале) на всех колесах легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонны должны быть установлены зимние покрышки. Под зимними понимаются как шипованные модели, так и нешипованные («липучки»).

Езда на летней резине зимой считается нарушением. Штраф совсем небольшой — 500 рублей. Но одновременно с ним инспектор ГИБДД может выписать так называемое предписание об устранении. При повторном нарушении наказание будет более серьезным — штраф 2–4 тыс. рублей или даже 15 суток ареста.

Интересный нюанс касается шипованной резины. Закон запрещает ее использование в летний период — с 1 июня по 31 августа. Это решение было принято для защиты дорожного полотна. При этом зимние шины без шипов можно использовать круглый год без риска получить штраф, хотя делать это крайне не рекомендуется из-за их плохих характеристик на теплом асфальте.

Эксперты считают, что в европейской части России нужно задумываться о замене резины на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опускается ниже отметки +5 градусов. Как правило, это происходит в конце октября или начале ноября, а в Сибири еще раньше.

Не стоит ждать снегопада или ледяного дождя. Лучше перестраховаться и поменять покрышки заранее, так как первые заморозки часто застают водителей врасплох.

Остаточная глубина протектора и выпавшие шипы

Если у вас есть зимние шины, то проверьте их прямо сейчас. Нужно обратить внимание на два ключевых параметра: глубину протектора и состояние шипов (для шипованных моделей).

Согласно нормам ПДД 2025 года, для летних шин легковых автомобилей допустима остаточная глубина протектора 1,6 мм, а для зимних — 4 мм. Такая разница неслучайна. Зимние покрышки имеют особенности конструкции и резиновой смеси, которые обеспечивают отвод из пятна контакта воды, снега, ледяной крошки и грязи. Сточенный протектор не справляется с этой задачей.

Что делать, если остаточной глубины протектора еще хватает, но из шипованной покрышки выпали большинство шипов или они шатаются? Ответ прост — если нет шипов, то покрышки нужно менять. Такая шина эффективно работает на льду и снеге только вместе с шипами. По сравнению с фрикционными шинами у нее другой состав резиновой смеси, которая не так сильно прилипает к снегу и льду. Шатающийся шип не может эффективно вгрызаться в лед.

Как сэкономить на зимних шинах

Сегодня на дорогах все чаще встречаются кроссоверы с дисками на 18, 19 и даже 20 дюймов. Это выглядит красиво, но стоимость комплекта зимних шин для таких колес высокая. Как можно сэкономить?

Во-первых, не гонитесь за премиальными брендами. В 2025 году рынок предлагает множество достойных моделей китайских и отечественных производителей с хорошим соотношением цена — качество. Бренды КНР за последние годы сделали большой шаг вперед.

Во-вторых, сравнивайте цены и обращайте внимание на специальные акции. Например, часто при покупке комплекта шин водителю предоставляют бесплатный шиномонтаж, что позволит сэкономить несколько тысяч рублей. Кроме того, сравнивайте цены в больших магазинах и маркетплейсах.

Еще один способ сэкономить — приобрести комплект подержанных шин. Однако нужно быть очень внимательным. На покрышках не должно быть грыж и порезов, остаточная глубина протектора — 5–6 мм. При покупке шипованных шин стоит смотреть еще и на шипы.

Шипы или «липучка»: вечный спор

В России самым популярным типом зимней резины являются шипованные шины — их покупают чаще всего. На чистом льду шипы помогают сократить тормозной путь на 15–20% по сравнению с фрикционными шинами.

Однако у шипованных шин есть недостатки. Как правило, они дороже, шумят на асфальте и запрещены для использования летом. У них также выпадают шипы. Кроме того, за последние 20 лет фрикционные шины сделали серьезный шаг вперед в развитии. Они не так сильно проигрывают шипованным на чистом льду, как раньше, а на снегу и мокром льду ведут себя не хуже (выигрывают на сухом асфальте).

В 2025 году топовые модели фрикционных шин — это «липучки», которые могут цепляться даже за гладкую поверхность.

Если вы живете в северном регионе или постоянно выезжаете за город — покупайте шипованные шины. Если в вашем городе зимой чистят дороги или поливают их реагентами, то покупайте «липучку».

Главное о зимних шинах осенью 2025 года

Нужно менять колеса, не дожидаясь снегопада. В европейской части России во второй половине октября можно ехать в шиномонтаж.

Если остаточная глубина протектора зимних шин меньше 4 мм, то нужно купить новые.

Если шипы выпали и шатаются, то необходимо приобрести новые.

Если вы хотите сэкономить, то ищите китайские шины или покрышки российских брендов. Их качество сильно выросло за последние годы.

Если зимой на дорогах много льда и снега, рекомендуется ставить шипованные шины.

В городе, где дороги постоянно поливают реагентами, можно купить «липучку».

