Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:09

В Госдуме ответили, будет ли вторая встреча Путина и Трампа

Депутат Колесник не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться второй раз

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут встретиться повторно после переговоров на Аляске, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, лидеры двух стран — очень умные люди, которые добиваются собственных целей. Он отметил, что первая встреча глав государств обычно носит ознакомительный характер, а конкретные договоренности достигаются в ходе последующих переговоров.

Дело президентов Путина и Трампа решать вопросы так, как им надо, и говорить, о чем они хотят. Наш президент и глава Белого дома — очень умные люди, добивающиеся своих целей. Думаю, за первой встречей последует вторая. Никогда на первых встречах не происходит подписания документов, а вырабатывается концептуальное понимание накопившихся проблем. Главной темой станет Украина, а потом все остальное. Ждать прорывных решений не стоит, — пояснил Колесник.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что мнение представителей украинской власти по саммиту на Аляске не волнует Россию и США. По его словам, на предстоящей встрече Путин и Трамп в первую очередь обсудят вопросы, касающиеся взаимоотношений двух государств, в том числе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
