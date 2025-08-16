Трамп созвонился с Зеленским сразу после встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла на Аляске, сообщили в Белом доме. Там уточнили, что разговор был продолжительным. В настоящее время Трамп проводит беседы с коллегами по НАТО, передает ТАСС.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в эту пятницу, 15 августа. В общей сложности они продлились два часа и 45 минут.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном будет решаться после анализа итогов переговоров на Аляске.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник констатировал, что у Зеленского нет правового статуса, необходимого для подписания международных соглашений. Он напомнил, что законные полномочия украинского президента истекли.