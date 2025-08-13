Хозяина укусившей ребенка за лицо собаки привлекли к ответственности В Кирове владельца укусившей ребенка собаки обязали выплатить 50 тысяч рублей

В Кирове владелец собаки, напавшей на восьмилетнего мальчика, обязан выплатить 50 тысяч рублей компенсации, сообщила прокуратура региона со ссылкой на судебное решение. Инцидент произошел 27 марта возле жилого дома на улице 60 лет Комсомола, где животное укусило ребенка за лицо.

Прокуратура Первомайского района, действуя в интересах восьмилетнего ребенка, обратилась в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По итогам рассмотрения иска прокурора с собственника животного в пользу несовершеннолетнего взыскана денежная компенсация в размере 50 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Суд установил, что нападение стало возможным из-за бесконтрольного содержания собаки владельцем. Пострадавший ребенок получил травмы лица, потребовавшие медицинского вмешательства.

