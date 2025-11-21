Кинолог объяснил, как уберечь лапы собаки зимой

Не повредить лапы собаки зимой помогут специальные бахилы или обувь, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При этом он отметил, что многие породы собак хорошо переносят холод.

Однако от реагентов не защищена ни одна собака. Поэтому мы настоятельно советуем приучать щенка к обуви еще в раннем возрасте. Возможно, однажды это пригодится, — рассказал Голубев.

По мнению кинолога, помимо специальных бахил также может помочь обработка лап защитными средствами. Он отметил, что лучше всего проверять подушечки лап после каждой прогулки и использовать средства для смягчения кожи.

Ранее Голубев рассказал, что знакомить питомца со снегом необходимо после тщательной подготовки и в хорошую погоду. Он предупредил, что мороз может спровоцировать развитие ряда заболеваний.