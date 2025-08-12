Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 17:39

Ребенку пришлось забраться на забор, чтобы спастись от стаи собак

В Краснодарском крае стая собак загнала ребенка на школьный забор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стая собак напугала мальчика в микрорайоне Любимово в Краснодаре, вынудив его забраться на забор школы, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Очевидцам удалось снять произошедшее на камеру. По словам местных жителей, животные не просто ходят по дворам, а буквально кошмарят прохожих.

В опубликованном ролике видно, что одна из собак разодрала вещи ребенка, пока тот кричал с забора. По данным канала, животные также нередко забираются на капоты припаркованных автомобилей. При этом местные жители каждую неделю жалуются на бродячих животных в администрацию, однако власти игнорируют проблему уже два года.

Ранее в Волгограде неизвестный убил бездомную собаку, выстрелив в нее из пневматического оружия. Местная жительница, ставшая очевидцем преступления, обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, мужчина стрелял по бродячей собаке из окна своей квартиры.

До этого в Калининграде собака породы американский булли напала на 11-летнюю девочку. Школьница получила множественные укусы, раны на лице и правой стороне тела. После нападения хозяева животного скрылись.

Краснодар
Краснодарский край
Кубань
школьники
дети
собаки
животные
