Ребенку пришлось забраться на забор, чтобы спастись от стаи собак В Краснодарском крае стая собак загнала ребенка на школьный забор

Стая собак напугала мальчика в микрорайоне Любимово в Краснодаре, вынудив его забраться на забор школы, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Очевидцам удалось снять произошедшее на камеру. По словам местных жителей, животные не просто ходят по дворам, а буквально кошмарят прохожих.

В опубликованном ролике видно, что одна из собак разодрала вещи ребенка, пока тот кричал с забора. По данным канала, животные также нередко забираются на капоты припаркованных автомобилей. При этом местные жители каждую неделю жалуются на бродячих животных в администрацию, однако власти игнорируют проблему уже два года.

Ранее в Волгограде неизвестный убил бездомную собаку, выстрелив в нее из пневматического оружия. Местная жительница, ставшая очевидцем преступления, обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, мужчина стрелял по бродячей собаке из окна своей квартиры.

До этого в Калининграде собака породы американский булли напала на 11-летнюю девочку. Школьница получила множественные укусы, раны на лице и правой стороне тела. После нападения хозяева животного скрылись.