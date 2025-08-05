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05 августа 2025 в 16:57

В Калининграде собака покусала девочку и сбежала вместе с хозяевами

В Калининграде американский булли искусал 11-летнюю девочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде собака породы американский булли напала на 11-летнюю девочку на перекрестке улиц Александра Невского и Куйбышева, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области. Школьница получила множественные укусы, раны на лице и правой стороне тела. После нападения хозяева животного скрылись.

4 августа 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в детскую областную больницу обратилась 11-летняя школьница, у которой диагностирована укушенная рана лица и другие травмы, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, собаку выгуливали без намордника. Девочка стояла на тротуаре и разговаривала с подругой, когда булли внезапно набросился. После инцидента пострадавшую доставили в детскую областную больницу. Ей ввели вакцину от бешенства, наложили швы и отпустили домой.

Надзорное ведомство сообщило, что владельцы животного установлены — это 20-летние сожители, проживающие в Калининграде. Решается вопрос о подаче иска о компенсации морального вреда. Кроме того, под контролем прокуратуры проводится процессуальная проверка, в том числе действия владельцев собаки после нападения.

Ранее в Омске стая бродячих собак напала на женщину. Она пыталась защититься от агрессивных животных самостоятельно, но прохожие вовремя пришли на помощь и отогнали псов. Прокуратура начала проверку и распорядилась поймать агрессивных собак.

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