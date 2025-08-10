Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 19:39

Мужчина обстрелял собаку прямо на глазах у очевидцев

Мужчина в Волгограде расстрелял собаку из окна своего дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия в бездомную собаку, животное впоследствии скончалось, сообщили в региональном управления МВД. Об инциденте стало известно после обращения местной жительницы в правоохранительные органы. Женщина стала очевидцем преступления, когда неизвестный мужчина стрелял из окна своей квартиры по бродячей собаке.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель города, ранее имевший проблемы с законом. В ходе обыска у него изъяли пневматический пистолет, предположительно использовавшийся при совершении преступления.

До этого в Нижневартовске местный житель нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, что привело к гибели потерпевшего на месте происшествия. Конфликт возник после того, как погибший ударил палкой собаку нападавшего.

Ранее в Москве в груминг-салоне во время стрижки мальтийской болонке отрезали часть уха. Владелица собаки рассказала, что заплатила за услугу 3500 рублей, но получила питомца обратно только через четыре часа. По словам хозяйки, когда ей наконец вернули Фиби, собака была вся в крови и жалобно скулила. Грумер объяснил, что случайно повредил сосуд и, не сумев остановить кровотечение, залепил рану глиной. Деньги за услугу мастер возвращать не стал.

