Мужчина обстрелял собаку прямо на глазах у очевидцев

В Волгограде неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия в бездомную собаку, животное впоследствии скончалось, сообщили в региональном управления МВД. Об инциденте стало известно после обращения местной жительницы в правоохранительные органы. Женщина стала очевидцем преступления, когда неизвестный мужчина стрелял из окна своей квартиры по бродячей собаке.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель города, ранее имевший проблемы с законом. В ходе обыска у него изъяли пневматический пистолет, предположительно использовавшийся при совершении преступления.

