Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 16:59

В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом

В Москве грумер отрезал часть уха мальтийской болонке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве хозяйка мальтийской болонки обвинила груминг-салон в жестоком обращении с животным, сообщает SHOT. По ее словам, во время стрижки питомцу случайно отрезали часть уха.

Как рассказала владелица, она отдала Фиби на стрижку за 3,5 тысячи рублей. При этом собаку долго не возвращали — около четырех часов. А когда вернули, то она была вся в крови и скулила. На вопросы грумер ответил, что повредил сосуд и не смог быстро остановить кровотечение, поэтому залепил ухо глиной. Деньги за услугу он брать не стал. Лишь дома хозяйка поняла, когда решилась осмотреть собаку, что у животного нет части уха. Теперь женщина намерена наказать салон.

Ранее в индийском штате Харьяна во время родов в больнице Мандикхеры врачи оторвали руку младенцу. Медики не только допустили грубейшую ошибку, но и оскорбляли родственников, пытавшихся получить объяснения после произошедшего. Несмотря на тяжелую травму, ребенок выжил и был экстренно переведен в специализированную клинику. Местные власти начали расследование инцидента.

Москва
собаки
стрижки
салоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать
В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.