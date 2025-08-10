В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом

В Москве хозяйка мальтийской болонки обвинила груминг-салон в жестоком обращении с животным, сообщает SHOT. По ее словам, во время стрижки питомцу случайно отрезали часть уха.

Как рассказала владелица, она отдала Фиби на стрижку за 3,5 тысячи рублей. При этом собаку долго не возвращали — около четырех часов. А когда вернули, то она была вся в крови и скулила. На вопросы грумер ответил, что повредил сосуд и не смог быстро остановить кровотечение, поэтому залепил ухо глиной. Деньги за услугу он брать не стал. Лишь дома хозяйка поняла, когда решилась осмотреть собаку, что у животного нет части уха. Теперь женщина намерена наказать салон.

