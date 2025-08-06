Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты

Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты В Индии медики при родах оторвали руку младенцу

Врачи в индийском штате Харьяна во время родов оторвали младенцу руку, сообщает The Times of India. Вопиющий случай врачебной халатности произошел в больнице города Мандикхера. Родственники роженицы заявили о грубом и бесчеловечном обращении со стороны медицинского персонала.

Когда пострадавшая семья обратилась к врачам, они столкнулись с оскорблениями и были силой выброшены из палаты, — отметил источник издания.

Несмотря на тяжелую травму, ребенок выжил. Его экстренно перевезли в специализированную больницу соседнего города. Правоохранительные органы начали расследование. Как отмечают специалисты, действия медиков нарушили конституционное право ребенка на жизнь и здоровье.

