06 августа 2025 в 13:42

Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты

В Индии медики при родах оторвали руку младенцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врачи в индийском штате Харьяна во время родов оторвали младенцу руку, сообщает The Times of India. Вопиющий случай врачебной халатности произошел в больнице города Мандикхера. Родственники роженицы заявили о грубом и бесчеловечном обращении со стороны медицинского персонала.

Когда пострадавшая семья обратилась к врачам, они столкнулись с оскорблениями и были силой выброшены из палаты, — отметил источник издания.

Несмотря на тяжелую травму, ребенок выжил. Его экстренно перевезли в специализированную больницу соседнего города. Правоохранительные органы начали расследование. Как отмечают специалисты, действия медиков нарушили конституционное право ребенка на жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось, что в Рязанском перинатальном центре родились близняшки с одной плацентой. По словам специалистов, так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко. При такой беременности оба ребенка находятся в одном плодном пузыре.

До этого медики перинатального центра Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в Москве оказали помощь тройняшкам, которые появились на свет на 30-й неделе беременности. Младенцы родились с крайне низкой массой тела. Врачи боролись за жизнь новорожденных более 20 дней.

новорожденные
младенцы
Индия
роды
