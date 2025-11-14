Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование

Экс-губернатор Белых обжалует размер компенсации за незаконное преследование

Никита Белых Никита Белых Фото: Сергей Бровко/РИА Новости
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых намерен обжаловать решение суда по своему иску к Минфину РФ о возмещении морального вреда, сообщил его адвокат Дмитрий Кудрявцев в беседе с РИА Новости. Поводом для обращения стала компенсация в 200 тыс. рублей, которая была назначена реабилитированному политику вместо заявленных 10 млн рублей.

Исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное уголовное преследование рассматривал Свердловский районный суд города Перми. Представитель Белых подтвердил, что защита планирует подать апелляционную жалобу на вынесенное решение, поскольку считает присвоенную сумму несоразмерной причиненному вреду.

Подадим апелляцию на решение суда, — сказал Кудрявцев

Напомним, что в июле 2024 года Кировский областной суд полностью прекратил уголовное преследование в отношении Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, признав за ним право на реабилитацию. Ранее, в феврале 2018 года, Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по другому уголовному делу, связанному с получением взяток, и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск Никиты Белых к Министерству финансов РФ. Инстанция обязала ведомство выплатить экс-чиновнику 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной стало необоснованное уголовное преследование по делу о злоупотреблении полномочиями.

