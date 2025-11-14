Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:27

С Минфина взыщут 200 тыс. рублей по иску экс-главы Кировской области

Суд частично удовлетворил иск экс-губернатора Кировской области Белых к Минфину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов РФ, передает ТАСС. Инстанция обязала ведомство выплатить экс-чиновнику 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной стало необоснованное уголовное преследование по делу о злоупотреблении полномочиями.

При этом Белых требовал взыскать 10 млн рублей, но инстанция лишь частично поддержала требования истца. Суд постановил отказал в удовлетворении остальной части исковых требований.

Правоохранители задержали Белых в Москве 24 июня 2016 года. Вскоре, 28 июля того же года, президент России Владимир Путин снял его с поста губернатора по причине утраты доверия. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы признал экс-чиновника виновным во взяточничестве и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф более 48 млн рублей. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года, отбыв весь срок наказания.

В вопросе дела о злоупотреблении полномочиями, ставшего основанием для нынешнего иска, Октябрьский районный суд Кирова 26 декабря 2023 года вынес приговор Белых, назначив ему 2 года 6 месяцев лишения свободы. Однако суд освободил его от отбывания наказания из-за истечения срока давности.

Ранее в Перми начали рассматривать иск Белых к Минфину России. Сумма иска составляла 10 млн рублей, а бывший губернатор был осужден за получение взятки, но вышел на свободу и решил пойти в суд.

суды
Пермский край
Кировская область
Минфин
