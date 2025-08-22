Бывший губернатор Кировской области Никита Белых (второй справа) на заседании Кировского областного суда, где рассматривается апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-губернатор после колонии продает конфеты и судится с Минфином Экс-губернатор Кировской области Белых подал иск к Минфину на 10 млн рублей

Свердловский суд Перми начал рассматривать иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов России, следует из данных картотеки суда. По данным СМИ, сумма иска составляет 10 млн рублей. Экс-глава региона был осужден за получение особо крупной взятки.

Истец: Белых Никита Юрьевич. Ответчик: Министерство финансов Российской Федерации. 22 августа — предварительное судебное заседание, — сказано в картотеке суда.

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в €400 тысяч (около 32 млн рублей на 2018 год). Позднее Мосгорсуд лишь немного изменил приговор, оставив срок и штраф в силе.

Суд в Кирове в 2023 году назначил Белых еще 2,5 года по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил его от наказания из-за истечения сроков давности. По другому делу — о превышении полномочий — экс-губернатор был оправдан. Экс-губернатор вышел на свободу в июне 2024 года.

