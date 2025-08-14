Несколько работников Владивостокской ТЭЦ-2 сорвались с высоты Прокуратура сообщила о погибших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2

Несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие, передает пресс-служба прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, на место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

По предварительной информации, 14 августа 2025 года при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сказано в сообщении.

До этого прокуратура Новгородской области инициировала проверку после трагической гибели рабочего на предприятии Великого Новгорода. По данным ведомства, мужчина скончался во время работы на оборудовании для прессования бумажных отходов.

Ранее сообщалось о смерти 42-летнего каменщика из Нижегородской области, он упал с крыши детского сада во время ремонтных работ кровли здания. Трагический инцидент произошел на улице Чапаева в Сарове. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело.