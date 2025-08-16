Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 09:33

Скончался известный артист театра и кино Владимир Шустов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске на 79-м году жизни ушел из жизни актер, режиссер и заслуженный деятель искусств Казахстана Владимир Шустов, сообщили представители Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н. Ф. Погодина на своей странице во «ВКонтакте». Там артист проработал много лет.

В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Царствие небесное и вечная память!говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Волковского театра сообщили о смерти советского и российского актера Валерия Смирнова, известного зрителям по ролям в сериалах «Кодекс чести» и «Мосгаз». Артист скончался на 81-м году жизни. В театре также выразили соболезнования его родным и близким.

Кроме того, стало известно, что советский актер Виктор Бутов скончался в Германии. Он ушел из жизни 1 августа. Причины смерти не раскрываются. Последние годы 72-летний артист проживал в Дюссельдорфе.

