Стало известно о смерти актера из сериала «Мосгаз» Сыгравший в сериале «Мосгаз» актер Валерий Смирнов умер на 81-м году жизни

На 81-м году жизни скончался советский и российский актер Валерий Смирнов, известный по ролям в сериалах «Кодекс чести» и «Мосгаз», сообщила пресс-служба Волковского театра. Там также выразили соболезнования родным и близким артиста.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича. О дате и времени прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно, — сообщили в театре.

В 2004 году Валерию Смирнову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Этой награды он удостоился за актерское мастерство и значительный вклад в репертуар Волковского театра.

До этого в возрасте 78 лет скончался Кирилл Датешидзе — актер, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», театральный режиссер и педагог. Информацию о его смерти опубликовали ученики из «Мастерской К. Л.». В свое время его ученики сообщали, что половину средств, собранных со спектаклей, перечисляли на лечение Датешидзе в течение последних месяцев.