Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 18:53

Стало известно о смерти актера из сериала «Мосгаз»

Сыгравший в сериале «Мосгаз» актер Валерий Смирнов умер на 81-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 81-м году жизни скончался советский и российский актер Валерий Смирнов, известный по ролям в сериалах «Кодекс чести» и «Мосгаз», сообщила пресс-служба Волковского театра. Там также выразили соболезнования родным и близким артиста.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича. О дате и времени прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно, — сообщили в театре.

В 2004 году Валерию Смирнову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Этой награды он удостоился за актерское мастерство и значительный вклад в репертуар Волковского театра.

До этого в возрасте 78 лет скончался Кирилл Датешидзе — актер, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», театральный режиссер и педагог. Информацию о его смерти опубликовали ученики из «Мастерской К. Л.». В свое время его ученики сообщали, что половину средств, собранных со спектаклей, перечисляли на лечение Датешидзе в течение последних месяцев.

смерти
актеры
театры
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажиры Ан-24 засняли на видео состояние самолета перед вылетом
В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24
Боксерша Хелиф уже не ударит женщину: трансгендеров запретят по всему миру?
Крушение Ан-24, делегаты Киева обиделись, бесчинство мигрантов: что дальше
Крупная российская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Выброшенный Солнцем протуберанец движется в сторону Земли
В Госдуме раскрыли планы по созданию новой орбитальной станции
Назван боксер, который может лишить Александра Усика титула чемпиона
В Киеве забили тревогу из-за информации спецслужб США о чиновниках Украины
Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера
Названа главная стратегическая цель российских ФАБов
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Халка Хогана
Оззи Осборн: безумная жизнь и легендарная карьера
В России назвали главного «кассира» страны
Польза миндаля: 8 удивительных свойств, о которых вы не знали
К чему снится лифт: падает, едет вверх/вниз? Раскрываем тайны подсознания
Склад будущего: каким должен быть современный логистический комплекс
В Италии признали открытость России к переговорам и уклончивость Украины
В Госдуме раскрыли, как Россия перехватывает у Франции инициативу в Африке
Украина начала насильно вывозить людей с подконтрольной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.