Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей», театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе, сообщили его ученики из «Мастерской К. Л. Датешидзе» в соцсети ВКонтакте. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас, — говорится в публикации.

О дате и месте прощания с ним станет известно позже. В июле ученики сообщали, что последние несколько месяцев половина собранных со спектаклей средств перечислялась на счет Датешидзе для прохождения лечения.

Ранее легендарный рок-исполнитель из Великобритании, являвшийся основателем и участником известной группы Black Sabbath, Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. По словам представителей его семьи, музыкант ушел из жизни «в окружении любви». Известно, что певец страдал от болезни Паркинсона.