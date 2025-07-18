Ушел из жизни актер и заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемалов

Советский актер театра и кино, заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемалов ушел из жизни, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Артисту было 68 лет. По словам Булекпаева, Кемалов посвятил всю свою жизнь сцене и искусству.

Он всю свою жизнь посвятил сцене и казахстанскому искусству. Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность, — отметил аким.

Будучи уроженцем села Актубек, Кемалов служил в Казахском государственном театре драмы имени Ауэзова, Карагандинском казахском драматическом театре и Акмолинском музыкально-драматическом театре в Астане. С 1995 года он работал в Карагандинском областном драматическом театре имени Сейфуллина.

Ранее президент России Владимир Путин направил родным и близким режиссера Юрия Кары телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с уходом из жизни артиста. Глава государства отметил его самобытный и щедрый талант.