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17 июля 2025 в 18:39

Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Кары

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил родным и близким режиссера Юрия Кары телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с кончиной артиста. Глава государства отметил его самобытный и щедрый талант, передает пресс-служба Кремля.

Ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист, один из признанных корифеев отечественного кинематографа. Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей, — сказано в документе.

Ранее актер театра и кино Андрей Фомин заявил, что Кара, известный по таким фильмам, как «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и «Гамлет. XXI век», был человеком с невероятной энергией. По словам артиста, режиссер оставил после себя самую светлую и прекрасную память.

Кара умер в Ялте. По данным Telegram-канала Mash, у 70-летнего заслуженного деятеля искусств РФ случился инфаркт, прежде он пережил еще два.

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