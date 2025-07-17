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17 июля 2025 в 13:46

Актер Фомин вспомнил, каким был режиссер Кара

Актер Фомин: режиссер Кара был человеком с невероятной энергией

Андрей Фомин Андрей Фомин Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара, известный по фильмам «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и «Гамлет. XXI век», был человеком с невероятной энергией, заявил NEWS.ru актер театра и кино Андрей Фомин. Он добавил, что режиссер оставил после себя самую светлую и прекрасную память.

Это был очень яркий человек, невероятно целеустремленный. Кара буквально горел своими проектами, был максимально вовлечен и все время заряжен какой-то невероятной энергией. Для нас это был очень интересный опыт — снять «Гамлета». Можно сказать, что это была смелая, я бы даже сказал, дерзкая идея — современный «Гамлет» в переосмысленных костюмах. У меня остались только самые светлые и прекрасные воспоминания о Юрии Викторовиче, — сказал Фомин.

Ранее народный артист РФ Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в фильме «Мастер и Маргарита» заявил, что смерть Кары является неожиданной. По словам актера, кончина режиссера стала утратой для отечественного кино.

До этого стало известно о смерти режиссера Александра Митты. Как сообщил его сын, 92-летний народный артист России боролся с онкологическим заболеванием. Последние две недели Митта провел в больнице.

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