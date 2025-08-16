Силовики сломали палатки протестующих на ж/д вокзале Кишинева

На железнодорожном вокзале Кишинева сторонники оппозиционного блока «Победа» попытались разбить палаточный городок в знак протеста против политики действующего руководства, однако их разогнали полицейские, видео инцидента поделились «Известия». Акция была приурочена к поддержке главы Гагаузии Евгении Гуцул и других осужденных, которых митингующие считают жертвами несправедливых репрессий.

В итоге территория вокзала была заблокирована полицией. Правоохранители начали задерживать участников без объяснения причин, после чего демонтировали палатки. На опубликованных кадрах видно, как стражи порядка применяют силу: скручивают протестующих, хватают их за шеи и насильно увозят в отделения.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что граждане Молдавии должны выйти на бессрочный протест на главной площади Кишинева с требованием отставки власти. По его словам, это единственный способ изменить и улучшить ситуацию в стране.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Евгении Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Осужденная политик назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию.