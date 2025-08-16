Запад пришел в ужас из-за слов Трампа о Зеленском Sky News: слова Трампа о Зеленском не сулят Киеву ничего хорошего

Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным вызывают беспокойство, заявил корреспондент Sky News Дэвид Блевенс. Так, республиканец утверждал, что Киев должен согласиться на сделку. По словам Блевенса, подобные заявления создают тревожные перспективы для украинского руководства.

Это (слова Трампа о Владимире Зеленском, — NEWS.ru) не предвещает ничего хорошего, — заявил журналист.

Аналитик Робиндер Сачдев оценил переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как важный шаг к обновлению российско-американских отношений. Он отметил, что встреча придала новый импульс диалогу между двумя странами, подчеркнув наличие общих целей у лидеров перед началом переговоров.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с американским президентом в Вашингтоне 18 августа. Украинский лидер выразил благодарность за приглашение, не уточняя деталей предстоящих переговоров. Он подтвердил готовность Киева к активной работе ради достижения мира, отметив, что Трамп проинформировал его о содержании переговоров с Путиным и подчеркнул роль США в урегулировании ситуации.