02 октября 2025 в 14:12

Военэксперт объяснил, почему Трамп игнорирует предложение Путина по ДСНВ

Военэксперт Матвийчук: Трамп набивает себе цену, игнорируя слова Путина о ДСНВ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп старается преувеличить свою значимость, не принимая во внимание высказывания президента России Владимира Путина относительно Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, в этом вопросе глава Белого дома руководствуется прежде всего экономическими интересами.

Трамп пытается с помощью СНВ-III оказать политическое давление на Россию. Ведь мы же заявили ему о том, что мы будем придерживаться ограничений даже после февраля 2026 года еще в течение года. Трамп любитель поиграть на публику: «Я не буду действовать в фарватере указок Путина, я сам по себе». Я думаю, что мы с вами сейчас наблюдаем артистические способности Трампа, который взял паузу для придания себе более ценного веса. И я думаю, что в конце концов он все-таки пойдет на переговоры, потому что это очень серьезно в первую очередь для самих США, — отметил Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что на Трампа сейчас сильно влияет финансово-экономическое лобби США, поскольку ограничение средств вооружения остановило бы рост военно-промышленного комплекса, который сейчас приносит значительную прибыль. По словам Матвийчука, лоббисты не заинтересованы в этом, так как они активно развивали этот сектор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты на уровне администраций по вопросу продления ДСНВ. Однако, по его словам, Трамп пока не ответил на предложение Путина сохранить ограничения, установленные документом.

