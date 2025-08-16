Премьер Венгрии озвучил главный итог встречи Путина и Трампа на Аляске Орбан: Путин и Трамп укрепили мировую безопасность встречей на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может поспособствовать возобновлению сотрудничества между двумя странами и повысить уровень международной безопасности., заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что глобальная ситуация изменилась, и мир стал безопаснее, чем прежде.

Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и обменивались угрозами. Теперь с этим покончено. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера, — отметил венгерский премьер.

Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что встреча между Путиным и Трампом полностью опровергла мнение о том, что Россия находится в изоляции. По его словам, этот саммит сыграл ключевую роль, открыв путь для нескольких значимых достижений.

Кроме того, президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев считает, что переговоры на Аляске стали важным шагом к перезагрузке двусторонних отношений и придали им новое направление. Он отметил, что перед началом встречи у обоих лидеров были две общие цели.