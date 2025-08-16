Дипломат заявил о проигрыше ЕС из-за одного шага против России

Европейский союз решил изолироваться от дипломатических процедур с Россией, что привело его к проигрышу, заявил в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, также политическое объединение криминализировало дипломатию с Москвой.

ЕС практически криминализировал дипломатию с Россией и проиграл, решив остаться в стороне, — заявил постпред.

Ранее в Брюсселе состоялось экстренное совещание послов 27 государств-членов Евросоюза. Как сообщил источник в дипломатических кругах, на встрече обсуждались итоги российско-американского саммита, о которых европейских лидеров ранее проинформировал президент США Дональд Трамп.

Китайский эксперт Ван Ивэй, возглавляющий Институт международных отношений при Китайском народном университете, высказал предположение о возможном смягчении европейских санкций в отношении России. Он отметил, что после переговоров на Аляске европейские страны вряд ли смогут сохранять прежнюю дистанцию в отношениях с Москвой, особенно учитывая позицию Вашингтона.